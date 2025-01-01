Бившият заместник кмет на Варна Диан Иванов написа във Facebook, че не е уличавал кмета на Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление в показанията си.

„Дясната ръка“ на Благомир Коцев Диан Иванов оттегли показанията си срещу него

"Вече заявих, че показанията ми пред КПК, са дадени под натиск и заплахи.

Подчертавам ясно: В тях не съм уличил Кмета на Община Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление. Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация", написа той.

Припомняме, че на 5 май 2025 г. Иванов изненадващо подаде оставка от поста си, като официално посочи лични причини. По време на публичното си напускане, той и кметът Коцев си размениха благодарности, а Иванов изрично помоли да не се правят спекулации относно решението му. Впоследствие обаче стана ясно, че Диан Иванов е дал ключови показания пред Антикорупционната комисия (КПК) по разследване за корупция. Тези показания се отнасяха до кмета Благомир Коцев. В резултат на разследването, кметът на Варна беше задържан, а Софийският градски съд наложи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ срещу него. На 16 юли 2025 г. Диан Иванов направи публично изявление във Facebook, в което обяви, че оттегля показанията си срещу Благомир Коцев. В публикацията си той заяви, че показанията му по досъдебно производство ДП 220/24 са дадени под натиск и заплахи от служители на КПК.