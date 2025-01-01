Трябва да се инвестира в места, в които продукцията се връща с печалба. Задачата на правителството трябва да бъде България да се възползва максимално от механизмите, които Европейската комисия предоставя, като същевременно кооперираме дейностите на европейските фирми и когато идват инвеститори, да развиваме съвместно производство. Това написа в официалния си Facebook профил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след посещението си във военния завод „Самел-90“ АД в Самоков.

В прессъобщение от компанията, изпратено до БТА, се посочва, че Борисов е бил придружен от министъра на отбраната Атанас Запрянов, кмета на Самоков Ангел Джоргов и народния представител от Софийска област Валентин Милушев. В срещата са участвали още заместник-министърът на отбраната Аделина Николова и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

БГНЕС/ FACEBOOK, БОЙКО БОРИСОВ

„Целта е българската икономика, българската индустрия във военно-промишления комплекс да се развива и да създава добавена стойност, за да може да има повече данъци и да се увеличават доходите“, казва още Борисов във видео, публикувано в профила му в социалната мрежа. Той подчертава още, че е важно на международните инвеститори да се показва реалният потенциал на българската индустрия.

Изпълнителният директор на „Самел-90“ АД Петър Георгиев каза, че са високотехнологична компания, която изнася производство в над 30 държави по света. Той изрази желание компанията да подпомогне и българската индустрия.

Ръководството на „Самел-90“ АД представи широкия обхват на производството – от електронни системи и комуникационно оборудване до изделия за отбранителната индустрия. Инж. Петър Георгиев акцентира, че българските фирми в сектора пълнят държавния бюджет и осигуряват хиляди работни места. „Българската армия трябва да работи с българските компании, защото именно те създават продуктите, данъците и заетостта тук“, заяви Георгиев, цитиран в съобщението от компанията.

Министър Запрянов допълни, че в близките седмици ще бъдат задвижени конкретни процеси за по-активно включване на българската индустрия в европейския отбранителен комплекс.

Посещението завърши с обиколка на новопостроения комплекс „СамЕлион“, където гостите се запознаха с реализираната инвестиция и инфраструктура.

В рамките на визитата бе анонсирано и предстоящо заседание със Сдружението на българската отбранителна индустрия (СБОИ), на което ще се обсъдят конкретни стъпки за по-тясно сътрудничество между армията, държавата и предприятията в сектора.

БГНЕС/ FACEBOOK, БОЙКО БОРИСОВ

Компанията "Самел-90" АД е основана през 1964 г. с основна цел производство на електронно комуникационно оборудване за нуждите на Българската армия. Днес дружеството е сред водещите в българската отбранителна индустрия, като предлага продукти както с военно, така и с гражданско предназначение. За гражданския сектор се произвеждат LED осветителни тела, техническа керамика и механични компоненти, а сред военните изделия се открояват антидрон системи, бойни дронове "камикадзе", радиосмутители и бронирани автомобили. Компанията изнася продукция в над 30 държави по света, припомня БТА.

През месец февруари заводът бе посетен от министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Тогава той каза, че темата за антидрон защитата в последно време става съвсем сериозна и за летищата, и за стратегическите обекти в България, като трябва да се търсят решения в това отношение. През месец юли компанията "Самел-90" АД бе посетен от вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.