"Аз президент нямам, имам партиен лидер." Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с вчерашните критики на президента Румен Радев.

Припомняме, че вчера президентът заяви, че не по-малко важно е най-сетне да изградим стена срещу покварата във властта в символ, на която се превърна Делян Пеевски.

"Пеевски, неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител, да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание, до каквато роля за съжаление се сведоха ръководствата на някои от политическите сили. Да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат, да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тоягата", каза той.

Борисов заяви, че държавен глава не може така да говори.

"Имам партиен лидер, който използва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството. Нищо нови не е казал. Ако е казал нещо ново за Боташ 1.5 млн., който отива за Турция от българските лекари, учители, военни ли да го вземем? Той мисли така за мен, но аз за "Пътя на Копринката" мога да говоря много повече", заяви той.

Попитан има ли риск от предсрочни избори, той каза, че всеки ден има такъв риск."От ден първи ви казвам, че това е най-нестабилното правителство, защото заради осем избора, държавата беше в катаклизъм. В същото време в света текат процеси - подготвят се и се приемат 19-те санкционни мерки срещу Русия. От 1 януари руският втечнен газ, както и тръбният, ще спрат за Европа. Това е моментът, в който държавите трябва да направят дългосрочни договори за втечнен газ", коментира още той и допълни: "Иначе ние можем всеки ден да има изсипваме квалификации. Това е най-лесно, всеки който има някакво обвинение - кой насилвал министър за обществени поръчки, друг знаем какво стана по митниците, сега са недоволни, защитни тези".

Лидерът на ГЕРБ обяви, че се мисли за кандидатурата за президент, но когато дойде време ще обявят избора си.

Борисов обяви, че няма кворум в парламента, защото депутатите са по държавни визити.