Безпилотните летателни системи придобиват все по-важно място в изграждането на съвременните отбранителни способности, каза президентът Румен Радев при награждаването на победителите в състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око 2025“ , който се проведе на учебния център на Сухопътни войски „Люляк“ край Стара Загора.

„Съчетанието на високи технически характеристики и точност с ниска финансова стойност и достъпност направиха така, че дроновете успешно разузнават, наблюдават, целеуказват и поразяват и то със забележителна точност, включително и подвижни цели - жива сила, бронирана техника и морски съдове“, подчерта Радев. "Бурното навлизане на безпилотните системи във войната в Украйна промени драстично характера на съвременната война“, каза държавният глава и допълни, че дроновете вече доминират във военните действия.

Радев подчерта, че двете воюващи страни интензивно променят и усъвършенстват и техническите способности, и тактиката, и доктриналното развитие. Те създават нови родови войски, базирани именно на безпилотните системи.

Според президента ние сме закъснели в придобиването, въвеждането в експлоатация и доктриналното развитие на тези важни съвременни способности. Той обаче изрази удовлетворение от напредъка в развитието и въвеждането на безпилотните летателни средства в българската армия. „Аз смятам, че това е добра основа, върху която нашите Сухопътни войски ще градят истински съвременни отбранителни способности. Тези способности предстои да се развият бързо и ние трябва да полагаме максимум усилия, така че непрекъснато да се адаптираме и да се усъвършенстваме и то във всички необходими направления“, коментира президентът.

Румен Радев подчерта, че състезанието, което наблюдава днес, е изключително важно за развитието на Сухопътните войски и на Българската армия. И заяви, че би искал за следващото състезание през 2026 година да види дронове, които имат възможност да поразяват, както и такива, които да подпомагат логистичното осигуряване.

„В съвременната война дроновете ефективно изолират района на бойните действия, те сковават и настъпателната инициатива дори когато многократно противникът превъзхожда в жива сила“, каза президентът.

Върховният главнокомандващ коментира, че би искал да види облекчени процедури, така че Министерството на отбраната и Щабът на отбраната да взаимодействат по-пълноценно с родната отбранителна индустрия и наука, които демонстрираха вече възможности и имат голям потенциал. Защото е най-добре да имаш родно производство и развой, което да можеш да модернизираш, посочи още Румен Радев.