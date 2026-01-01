Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира пред журналисти бъдещите действия на новата власт и дали се предвиждат кадрови промени в ръководствата на областните дирекции на МВР.

„Мислех първо да уведомя директорите, но ще използвам случая да кажа: очаквам работа от тях, очаквам резултати. Не планирам да правя промени, без да съм се запознал с работата, без да съм се запознал с резултатите“, категоричен е Демерджиев.

Той каза още, че ще посети всяка дирекция заедно с ръководството, ще анализираме резултатите, ще поставим задачи и едва когато видим как се изпълняват тези задачи, ще реагираме по един или по друг начин. Разбира се, ако не се налага смяна по други причини, обясни той.

Парламентът отхвърли комисията за случая „Петрохан“

Министърът коментира и случая „Петрохан“. "Смятам да работя в тази посочка, очаквам доклад от директора на Главна дирекция "Национална полиция, който намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад, ще ви информирам. Има нови факти, но нека да ги обобщим и тогава ще ги изложим изцяло".

Демерджиев коментира и свалената охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски. "Трябва да е ясно на всеки, който иска да ползва охрана, че условията за ползване и снемане на охрана ще бъдат еднакви за всички. Всеки един гражданин, независимо от положението му, трябва да свикне, че всички са равни пред закона".

Как и защо се е случило да има охрана ще бъде изяснено. Голяма част от тази информация представлява тайна, но тази информация, която може да бъде обявена, ще бъде поднесена. Не е тайна колко е струвала охраната на лидера на ДПС, отбеляза още Демерджиев и посочи, че това е важен въпрос и е убеден, че ще бъде изяснен, но не е предмет на разглеждане от негова страна.

"Със сигурност доста сериозни средства са вложени в това нещо. Нашата задача е да не позволяваме това да се случи повече. Поискал съм подробна справка за всички охранявани лица, за да може където има несъответствия да се предприемат действия спрямо тях", каза още той.

На въпрос дали депутатите трябва да бъдат охранявани от Национална служба за охрана (НСО), Демерджиев отговори, че според него първо трябва да се преценят възможностите на службата и колко лица може да охранява. По думите му именно на тази база трябва да бъде определен кръгът от хора, които ще получават охрана от НСО.

„След това има Жандармерия, има Бюро за защита на свидетели към Министерството на правосъдието, има и структура, която защитава магистратите. Много прецизно трябва да се разпределят между всички тези структури хората, които ще бъдат охранявани“, посочи той.

Според Демерджиев трябва ясно да се преценява кой е застрашен заради служебната си дейност, а не заради други активности.

Апелирам, когато се отвори Законът за НСО, да се разгледат и решат всички проблеми на службата. Нека не се акцентира само върху един въпрос. Тази служба има изключително сериозни отговорности, нека сме убедени, че може да ги изпълнява, заключи той.

Дали Пеевски и Борисов са били охранявани без да има основание за това, Демерджиев коментира: "Не мога да спекулирам. Не мога да допусна обаче, че толкова години наред постоянна заплаха съществува. Политиката, която следваме, е всеки, който е вършил нещо, което не трябва, да понесе отговорност".