Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (АЦКПЗ) съобщиха, че в провинция Итури в Демократична република Конго има потвърдена епидемия от ебола, предаде Ройтерс.

Свиква се спешно заседание с представители на ДРКонго, Уганда, Южен Судан и международни партньори, за да се засили международният надзор, готовността и мерките за реагиране, се казва в изявлението на АЦКПЗ.

Посочва се още, че са докладвани около 65 смъртни случая и 246 потенциално заразени, главно в здравните зони Монгвалу и Рвампара, докато четири смъртни случая са докладвани сред лабораторно потвърдените случаи.

Агенцията съобщи, че първоначалните данни показват наличие на щам на вируса, различен от заирския – най-разпространения и най-смъртоносен вариант на ебола, който е причинявал големи огнища в Африка. Учените все още анализират щама на вируса, за да установят точно кой точно е той.

„АЦКПЗ са обезпокоени от риска от по-нататъшно разпространение на заразата заради градската среда в Буния и Рвампара, интензивното движение на хора и засиления поток от хора около миннодобивните райони в Монгвалу“, добавиха оттам.

Заболяването, причинено от вируса ебола, е тежка и често смъртоносна болест. То се разпространява чрез пряк контакт с телесните течности на заразени хора, със замърсени предмети или с телата на починали от болестта, съобщи АЦКПЗ.