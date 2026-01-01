Първото куче терапевт в Гърция започна работа, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".
Специализираната в лечение на онкологични заболявания болница "Метакса" в Пирея, област Атика, официално посрещна на 12 май кучето Дилан. Първият му работен ден съвпадна със Световния ден на медицинските сестри, почитайки по един различен начин всички здравни специалисти, които всекидневно са до пациентите, посочва изданието.
Дилан ще прави компания на онкоболните пациенти в дневния стационар на болницата "Метакса", предизвиквайки усмивки и създавайки спокойствие.
"Назначението" на кучето е в рамките на първата по рода си програма "Компания с опашка". През миналата година гръцката държава стартира програмата съвместно с организацията "Терапия с кучета" (Dog Therapy) и в сътрудничество с организацията "Победи рака" (Win Cancer), предлагайки нов начин за психологическа подкрепа на онкоболните.
