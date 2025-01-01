С различни инициативи в София ще бъде отбелязан Международният ден на кучето.

Георги Димитров

В салон „Заминаващи пътници“ на терминал 2 на летище „Васил Левски “ в София, куче терапевт посреща малки и големи пътници.

Неговият водач Антония Рикова ще разкрие полезна информация за отговорното пътуване с домашни любимци, съобщиха организаторите от летището и фондация „Четири лапи“.

Ще бъде представена и информация за проекта „Животни помагат на хората“ и за мисията на терапевтичните кучета. Предвидени са и занимания за деца.