Столичната община продължава поетапната подмяна на контейнерите за разделно събиране на отпадъци с нов тип съдове, изработени с по-големи отвори за по-лесно и удобно изхвърляне на отпадъци от опаковки.

Процесът започна преди няколко месеца по искане на Общината към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с които има сключени договори, като целта е да се улесни използването на системата за разделно събиране и да се насърчи активното участие на гражданите.

Към момента организацията Екопак България АД, която обслужва районите Средец, Оборище, Триадица, Красно село, Младост и Студентски, вече приключи подмяната в районите Средец и Триадица, а в момента дейностите продължават поетапно в Оборище. След приключване на текущия етап в трите района общият брой на подменените контейнери ще достигне 912.

Новите съдове са с увеличени отвори на сините и жълтите контейнери — с 83% по-големи, в елипсовидна форма, приблизително с 15 см по-широки и 9 см по-високи спрямо досегашните. Промяната улеснява изхвърлянето на по-обемни отпадъци от опаковки и прави разделното събиране по-достъпно и удобно за гражданите.

Подмяната на контейнерите от новия тип в останалите райони, които се обслужват - Красно село, Младост и Студентски, ще продължи поетапно до края на 2027 г.

Разделното събиране на отпадъци има ключова роля за по-чистата градска среда и по-ефективното управление на отпадъците. Колкото повече отпадъци от опаковки се отделят правилно още при изхвърлянето им, толкова по-малко количество попада в смесения битов отпадък. Това подпомага рециклирането, облекчава системата за третиране на отпадъците, допринася за по-ефективното използване на ресурсите в града и спестява пари на софиянци. Всяка опаковка, изхвърлена в цветния контейнер, не ни струва нищо, докато за преработката на всеки отпадък в сивите контейнери плащаме чрез такса битови отпадъци.

Столичният инспекторат продължава да осъществява контрол на терен и да следи за изпълнението на дейностите, а Столична община последователно работи за подобряване на условията за разделно събиране и повишаване на ефективността на системата за управление на отпадъците в града.