Общината подновява диалога с оползотворяващите организации за подобряване на разделното събиране на отпадъци, като приоритет на разговорите ще бъде темата за увеличаване на броя на цветните контейнери и повишаване на кратността на обслужване.

„Водим разговори с организациите, за да начертаем план с конкретни стъпки и взаимни ангажименти. Хората заявиха ясно, че цветните контейнери са малко и не се обслужват достатъчно често и това са основните приоритети в тези преговори.

Нашата цел не е противопоставяне, а устойчив модел, който работи в интерес на гражданите“, коментира заместник-кметът по екология Николай Неделков, цитиран от пресцентъра на Общината.

Той подчерта, че Общината ще продължи да търси баланс между развитие на собствен капацитет и ефективно сътрудничество с частните оператори. България е сред страните в Европейския съюз с най-ниски нива на рециклиране, като под 20% от битовите отпадъци се рециклират при средно близо 48% за ЕС, по официални данни на Европейската комисия. В същото време националните цели са до 2035 г. над 65% от отпадъците да бъдат рециклирани, а депонирането да спадне до 10%.

На този фон данните за София показват, че над 60% от отпадъците в сивите контейнери са рециклируеми материали - хартия, пластмаса, метал и стъкло. Това води до сериозно натоварване на системата, увеличава разходите и съкращава живота на депата. Именно затова подобряването на разделното събиране е ключов приоритет за Общината, допълва заместник-кметът.

През 2024 г. Столичният общински съвет прие завишени изисквания към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, насочени към увеличаване на броя на цветните контейнери; въвеждане на по-ясна и единна система; по-строг контрол и по-високи изисквания за качество.

Въпреки че тези мерки бяха отменени с решение на Върховния административен съд по процедурни причини, Общината запазва целта си - по-ефективна, прозрачна и работеща система.

Като част от тази политика, Столичната община започна и пилотен модел за общинско управление на разделното събиране в районите „Овча купел“ и „Кремиковци“. Там се предвиждат 66% увеличение на цветните контейнери; въвеждане на нов тип съдове с по-добра функционалност и контрол; по-ефективно събиране и по-високо качество на услугата.

Паралелно с това, Общината продължава активно работи за подобряване на диалога с организациите по оползотворяване. От Столичната община заявиха, че ще продължат да информират за следващите стъпки и да работят за това системата да стане по-ефективна, по-достъпна и по-разбираема за гражданите - защото успехът ѝ зависи от общите усилия на институции, бизнес и общество.

