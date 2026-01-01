Всеки отпадък, изхвърлен в грешния контейнер, струва пари на всички нас. Когато изхвърляме разделно, не само пазим природата, но и спестяваме средства от такса смет. Това е най-простото действие, с което всеки може да допринесе за по-чиста София. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общинската администрация.

Столичната община отбелязва Световния ден на рециклирането – 18 март, с акцент върху ролята на разделното събиране на отпадъци като ключов фактор за чистотата на града и устойчивото управление на ресурсите, съобщиха от общината.

По данни на общинската администрация над 60% от отпадъците, изхвърляни в сивите контейнери, представляват рециклируеми материали – хартия, пластмаса, метал и стъкло, които могат да бъдат върнати обратно в икономиката като суровини.

Според изчисления на Общината всеки тон отпадък, попаднал в сивия контейнер, струва на софиянци около 200 евро за събиране, транспортиране, третиране и депониране. Отпадъците, изхвърлени в цветните контейнери, се обработват чрез системата на продуктовите такси и не натоварват бюджета на общината.

От Столичната община посочват, че работят за разширяване на системата за разделно събиране чрез увеличаване на броя на цветните контейнери, по-често обслужване и въвеждане на по-строг контрол върху качеството на услугата.

Като част от тази политика предстои пилотно въвеждане на общински модел за разделно събиране на отпадъци в районите „Овча купел“ и „Кремиковци“, с по-високи стандарти и по-добър контрол, посочиха от Столична община.

„Отпадъците не са просто боклук – те са ресурс. Начинът, по който ги управляваме, определя както чистотата на града, така и това как разходваме общите си средства“, посочва още Терзиев.

От общинската администрация отправят призив към гражданите да направят разделното събиране част от ежедневието си. Малките действия, като сгъването на кашони, отделянето на опаковките и изхвърлянето им в правилния контейнер, имат реален ефект върху чистотата на града и върху разходите за управление на отпадъците, отбелязват от Столичната община.

„Разделното събиране трябва да ни стане навик. Всеки отпадък, който попадне в цветния контейнер, е отпадък, за който няма да плащаме втори път“, посочи кметът на София.

