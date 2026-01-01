82-годишната жена, блъсната от автомобил в района на Главен път Е-79, в Кресна е починала. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.

Припомняме, че около 09:50 часа днес е получено съобщение, че на ПП 1 Е-79 в града е станала катастрофа, при която е пострадала 82-годишна жена от гр. Кресна.

По първоначална информация, шофьор на автомобил е блъснал жената, която е пресичала на необозначено за целта място. Тя е пострадала с травми на главата, крака и гръбначния стълб. Транспортирана е в МБАЛ-Благоевград, след което е починала.

Движението се регулира от полицейските служители на място, като автомобилите се пренасочват и в двете посоки през село Сливница.