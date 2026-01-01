"Ситуацията с Плана за възстановяване и устойчивост е критична. За петте години от началото на този eвропейски механизъм България е получила около 50% от парите - близо половината от които при кабинета "Донев". Останалите 50%, или близо 3 милиарда евро, трябва да бъдат спасени в следващите 3 месеца" - за това алармира вицепремиерът по европейски средствва Атанас Пеканов в профила си във "Фейсбук".

Той уточни, че средно в Европейския съюз държавите вече са получили над 70% от средствата си, а най-добре представящите се – над 80%. И представя таблица, с която да илюстрира твърденията си.

"Работим денонощно да спасим максимално много средства и да завършим над средноевропейското ниво", уверява Пеканов.

По време на служебното правителство то успя да предоговори Европейската комисия да даде отсрочка за реформите, касаещи антикорупцията и разследването на главния прокурор, с което бяха спасени 2 млрд. евро от парите за Плана за възстановяване и устойчивост. "На практика договаряме преместването за реформата за Антикорупционната комисия от второ и трето плащане в четвърто и пето, а реформата, която касае разследването на главния прокурор, от трето плащане се премества в пето плащане, тоест 31 август. Получихме позитивно становище от ЕК относно преместването на тези два срока", обясни в началото на май служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина.