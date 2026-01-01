Агенция „Митници“ припомня, че такса „мост“ за Дунав мост – Русе се заплаща онлайн само чрез Е-Портала на Агенция „Митници“.



Преминаващите с леки автомобили могат да платят и на място в брой или с банкова карта – https://customs.bg/wps/portal/agency/media-center/news-details/25-04-2026-dunav-most

Във връзка със случай на оплакване от гражданин, платил такса „мост“ за Дунав мост – Русе към нелегитимен сайт, Агенция „Митници“ припомня, че възможността за онлайн плащане на такса за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево е достъпна само и единствено на Е-Портала на Агенция „Митници“ на адрес: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41&isActive=id6 и на директен линк към виртуален ПОС-терминал https://virtpos.customs.bg/vpos

Таксата е нормативно определена и е една и съща при касово и безкасово плащане – 2 евро.

Други сайтове, които твърдят, че предлагат подобна услуга, следва да се разглеждат като опит за измама. Във връзка със случая на румънски гражданин, заплатил към нелегитимен сайт, Агенция „Митници“ е уведомила оперативно компетентните органи.

Такса „мост“ се администрира от Агенция „Митници“ при преминаване на Дунав мост Русе – Гюргево в посока изход от страната съгласно чл.10, ал.4 от Закона за пътищата и в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. При преминаване на моста в обратната посока – от Румъния към България, таксата се администрира от румънските власти.

От лятото на 2024 г. такса „мост“ за преминаване на Дунав мост – Русе може да се заплаща и онлайн на всички излизащи от България леки автомобили (до 8+1 места), без значение държавата им на регистрация. И към момента съществува и възможността за заплащане на място в брой или с банкова карта, което е предпочитаният начин на плащане от пътниците.