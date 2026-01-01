За първи път от периода, в който аз участвах в избори, това бяха най-честните и най-прозрачните избори, и началото на една засилена активност на българите в изборите. Върна се желанието на хората да гласуват именно заради прозрачността на изборите. Това каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски пред БНТ.

Основното задължение по Конституция на служебното правителство, е да проведе честни избори. МВнР направи перфектна организация и в ЕС, и извън ЕС. 200 хиляди българи гласуваха, и то при ограниченията, които законодателят даде за страни извън ЕС. За сравнение, на предходни избори без ограничения, гласуваха 150 хиляди души. За да бъдат честни изборите, не трябва да има изкривена медийна среда, затова създадохме специална структура за това, допълни Нейнски.

Нейнски коментира и темата дали Радев ще "завие на изток" по време на мандата си. "На този етап ние сме чули какви са заявките и изказванията на бившия президент Румен Радев в качеството му на президент. Тези коментари и в международната преса, и в България, идват на базата на негови изказвания и заявки. Ще видим как ще се позиционира Румен Радев, каква политика ще води правителството му, и на базата на това ще видим дали подозренията на базата на изказванията му ще станат реални", допълни Нейнски.

Приемането на еврото в България премина плавно и изключително добре, повишаването на цените не се дължи на въвеждането на еврото, а на спекулативното покачване на цените, което започна много преди еврозоната. Малките магазинчета купуват продуктите си от борсите, а ако там се повишат цените без контрол, се повишават цените на практика и за потребителите. Не еврото е причина за покачване на цените, а невъзможността на контролните органи да влияят на този процес, допълни Нейнски. Другата спекулация, която тече - за 90-милиардния заем за Украйна - това е или злонамерено, или некомпетентно изказване, тези 90 млрд. не са гарантирани от националните бюджети, а от излишъците на бюджета на ЕС, и то не от парите, които се заделят за всяка държава-членка. Няма никакъв риск за България, и няма никакво финансово задължение за страната ни, обясни Нейнски.

Относно Меморандума, подписан с Украйна за сътрудничество, Нейнски допълни, че той с нищо не задължава България, "за разлика от договора с Боташ".