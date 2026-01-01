Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и министърът на външните и европейските въпроси на Хърватия Гордан Гърлич Радман обсъдиха ситуацията в Близкия изток и необходимостта от последователна координация на европейските политики в областта на външните отношения и сигурността. Двамата министри разговаряха в рамките на Съвет „Външни работи“ на Европейския съюз, който се проведе в Люксембург, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

Двете страни подчертаха значението на запазването на единството на Съюза, основано на общи ценности, принципи и стриктно спазване на международното право. Изтъкнато беше, че в условия на нарастваща глобална нестабилност именно единният европейски подход остава ключов за ефективния отговор на кризи и за защита на стратегическите интереси на ЕС.

В рамките на срещата бе постигнато съгласие относно необходимостта от засилване на дипломатическите усилия за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток и предотвратяване на по-нататъшна ескалация, допълниха от МВнР.

Надежда Нейнски и Гордан Гърлич Радман потвърдиха значението на тясната координация между държавите членки в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС.

От съществено значение е да работим за общи позиции в ЕС и НАТО, каза Надежда Нейнски, която представи България в редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи“ на Европейския съюз.