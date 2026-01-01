Всички секции в чужбина са представили своите протоколи пред ЦИК и те са били приети, с изключение на една секция в Лондон, в която в момента се отстраняват технически проблеми, съобщи на брифинг служебната министърка на външните работи Надежда Нейнски.

Тя отбеляза, че ограничението до 20 секции е създало напрежение и е довело до опашки заради много желаещи да гласуват.

"Имаме изключително висока активност, но не можем да дадем точни данни, тъй като ЦИК ги обработва все още. Това създаде напрежение, тъй като законодателят ограничи изборните секции в страните извън ЕС. В Турция например от 27 секции, които бяха разкрити, седем бяха с удължено работно време до 21 часа поради голям брой желаещи да дадат своите гласове. Във Великобритания имаше пет секции с удължено работно време, всичките в Лондон. В Испания имахме една секция – в Барселона, в Сърбия - две, в Норвегия – една“, изброи Нейнски. По думите ѝ в САЩ още се обработват протоколи.

По предварителни данни малко под 200 000 са гласувалите в чужбина. 81% от гласувалите са били без предварителна регистрация и това изключително забавя процеса, защото всеки един от тях трябва да попълни лично декларация и затова са се образували опашки, посочи първият ни дипломаг.

"МВнР прилага Изборния кодекс така, както е приет от Народното събрание, включително с ограниченията до 20 секции в държавите извън Европейския съюз", подчерта Нейнски. Тя увери, че са положени максимални усилия всеки български гражданин да може да упражни правото си на глас.