САЩ загърбват международно признати дипломатически конвенции в преследване на собствените си интереси, особено в доминирането на енергийните пазари, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, в излъчено вчера интервю за руската обществена телевизия.

Той отбеляза, че с действията си в Латинска Америка и Близкия изток Вашингтон връща света "в епоха, когато не е имало нищо" - нито международно право, нито система за международни отношения.

"САЩ официално заявиха, че никой не може да им нарежда. Те се интересуват единствено от собственото си благополучие и са готови да го защитят с всякакви средства – преврати, отвличания или убийства на лидери на държави, притежаващи природни ресурси, от които американците се нуждаят", заяви Лавров.

"Венецуела, Иран, нашите американски колеги не крият, че става въпрос за петрол. Те имат доктрина за господство на световните енергийни пазари", отбеляза министърът, намеквайки за задържането на венецуелския президент Николас Мадуро при военна операция на САЩ през януари и за убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменеи при американско-израелски въздушни удари в края на февруари.

САЩ категорично "отрязаха" Европа. Още преди време, когато се строиха "Северните потоци", американците настояваха Европа да се откаже от тях. Сега се получи така, че на Европа беше лишена от "Северните потоци". Германия беше унижена. Всички го разбират. Какъв е резултатът? Сега унгарците и словаците се борят с всички сили, защитавайки интересите си, да запазят евтините, достъпни енергийни източници като двигател на икономиката си. А им казват – не, купувайте два пъти по-скъпо, защото трябва "да накажем" Русия. Това не е подход към международните отношения. Това е опит да се върне колониалната епоха. Европа се занимава с всичко това в момента, като принуждава Унгария, Словакия и всички други "дисиденти" просто да се подчиняват на онези, които командват в Брюксел, без никога не са били избирани от никого, за разлика от националните правителства, каза Лавров в интервюто, критикувайки европейската политика, "движена от арогантност и презрение към останалите".

Дори в търсенето на решение на четиригодишната война в Украйна САЩ казват: вижте още къде могат да се направят отстъпки и след това пред нас с вас ще се открият огромни икономически перспективи. В същото време всичко, което току-що описах, се случва успоредно. Ние биваме изтласквани от всички световни енергийни пазари. Ако сме готови да реализираме взаимноизгодни проекти на наша територия и да предоставим на американците това, което ги интересува [...], тогава нашите интереси също трябва да бъдат зачитани. Досега не виждаме това", допълни Лавров в интервюто, публикувано на уебсайта на министерството на външните работи.