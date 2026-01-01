Проект за изменение на Кодекса на труда, с който 20 април да бъде обявен за официален празник в памет на Априлското въстание от 1876 г., е внесен за обществено обсъждане.

В мотивите към законопроекта се посочва, че Априлското въстание е едно от най-героичните събития в българската история, организирано изцяло от българи без пряка външна помощ. Макар да е жестоко потушено, въстанието постига ключова политическа цел – поставя българския въпрос в центъра на европейската политика и проправя пътя към Освобождението и възстановяването на държавността.

Ще се появи ли нов официален празник в България?

Според вносителите 20 април следва да заеме място редом до други значими дати в националния календар като 3 март, 6 септември и 22 септември, а липсата му сред официалните празници е исторически пропуск.

Очаква се приемането на предложението да допринесе за укрепване на националната идентичност, съхраняване на историческата памет и повишаване на интереса към културния и исторически туризъм в страната.

Историк: 20 април е начало на свободата на България и съвременната държавност

В документа се посочва още, че за прилагането на промените не са необходими допълнителни средства от държавния бюджет, както и че предложението е в съответствие с правото на Европейския съюз.