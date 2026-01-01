Датската кралица Маргрете / БТА

Осемдесет и шест годишната датска кралица Маргрете е приета в болница заради ангина, съобщи кралският двор, предаде Ройтерс.

„Нейно Величество е уморена, но в добро настроение“, се посочва в изявлението на двореца.

 

Кралицата, която абдикира през 2024 г. и предаде трона на своя първороден син Фредерик, ще остане в болницата през уикенда за наблюдение и допълнителни изследвания, добавиха още от двореца.

Елена Инджева/БТА
