въжен парк стара загора аязмо
въжен парк стара загора аязмо / БТА

Обновеният атракцион „Въжен град“ в старозагорския парк „Митрополит Методий Кусев“ (познат като „Аязмото“) бе открит официално от зам.-кмета на община Стара Загора Мартин Паскалев.

Той обясни пред медиите, че съоръжението е изградено с ремонта на парк „Аязмото“ през 2019 г., а обновяването му е започнало през есента на миналата година. Голяма част от съоръженията вече са ремонтирани или усъвършенствани, а препятствията са изградени с нов дървесен материал.

Паскалев добави, че най-важното от обновленията е новата система за обезопасителните механизми, която отговаря на всички изисквания, като вече не е нужно разкачане при преминаване през всички площадки от трасето на „въжения град“. „Осигурена е пълна безопасност за всички, които ще се забавляват в парка“, заяви Мартин Паскалев.

Инструкторът в парка Росен Тотев информира, че съоръжението вече е предназначено за деца с височина над 120 сантиметра и до 16-годишна възраст. Той уточни, че „въженият град“ разполага с десет препятствия и благодарение на реновирането на трасето „алпийският тролей“ е удължен.

„Съоръжението е обновено по най-съвременни стандарти, а осигурителната система е швейцарска и е най-доброто на пазара. Площадките са изградени по нов начин, който е максимално щадящ за дърветата. Използвани са изцяло неръждаеми компоненти, а самите площадки са импрегнирани и третирани против вредители“, каза още Росен Тотев.

Атракционът ще работи всеки ден от 9:30 до 18:30 часа при подходящи метеорологични условия. Достъпът е безплатен, а посетителите трябва да спазват определени правила за безопасност.

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Ст. Загора