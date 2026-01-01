Столична община получи 13 млн. евро целево финансиране от служебното правителство за изграждане на образователната инфраструктура в районите „Младост“, „Витоша“, “Студентски” и „Красно село“ - едни от най-бързо растящите части на София, където недостигът на места в детските градини и училищата е най-сериозен.

Средствата ще ускорят реализацията на няколко ключови проекта, които ще осигурят стотици нови места за деца и ученици.

В район „Младост“ ще започне изграждането на нова детска градина с 12 групи, за която са предвидени 4 милиона евро. Проектът вече е готов за възлагане.

В район „Витоша“ ще се реализират два проекта - нова сграда за детска градина с 4 до 6 групи и проект за голям образователен комплекс в кв. „Драгалевци“, който ще включва училище и детска градина за 4 групи.

Предстои и проектирането на нова детски градини в районите „Красно село“ - за 6 групи, и “Студентски” - за 4 групи.

Очаква се още при предстоящото класиране на 22 май броят на децата без място да намалее до около 7000 (при близо 9000 през миналата есен). Въпреки положителната тенденция проблемът остава сериозен - над 5000 от тези 7000 деца продължават да са извън яслените групи.

Недостигът при яслите обаче не е само въпрос на сгради и капацитет, отбелязват от Общината. Все по-задълбочаващ се проблем е липсата на медицински сестри, без които новоразкритите групи не могат да функционират пълноценно заради настоящата нормативна уредба, която изисква минимум една медицинска сестра във всяка яслена група. По тази причина СО настоява за спешни законодателни промени, които да облекчат режима за наемане и работа на специалисти в детските заведения.