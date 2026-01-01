До края на деня ще върна за повторно разглеждане от Столичния общински съвет (СОС) решението за изграждането на 22-етажна сграда в "Младост" по целесъобразност, заяви на брифинг в Съвета кметът на София Васил Терзиев.

Днес е крайният срок, в който кметът на София може да върне скандалното решение за изграждане на 22-етажна сграда в "Младост", заяви по-рано председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев във връзка с приетия на миналата сесия на СОС доклад с вносители кмета на София Васил Терзиев и кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин за учредяването на правото на строеж на 75-метрова сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район "Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти.

На 12 май граждани затвориха движението по бул. "Александър Малинов" в знак на протест срещу строежа.

Кметът Терзиев каза, че ако решението отново бъде прегласувано от СОС, няма повод за притеснение, тъй като проектът е законосъобразен. Икономическият интерес на Общината е добре застъпен, предвид обезщетението, което ще бъде получено. Терзиев смята, че подозренията на "Спаси София" за "22 етажа корупция" и "80 млн. евро печалба" нямат нищо общо с реалността. Общината не е ощетена, но въпросът е около ефекта върху транспортната и социалната инфраструктура, които са предизвикателства за района.

Общинският съветник Андрей Зографски също по-рано призова Терзиев да вземе правилното решение, за което ще получи подкрепата на "Спаси София". Направихме коалицията "Обединени за София" именно с голямата цел да можем обединени да се противопоставим на корупцията на управлението на ГЕРБ, което държеше града за заложник, един от индикаторите за което беше бясното презастрояване, каза общинският съветник.

По думите му жителите на "Младост" със сигурност не искат 22-етажна сграда, а настояват за парк, какъвто там няма. Зографски подчерта, че единствено от "Да, България" са се обявили в защита на обществения интерес заедно със "Спаси София".

Сделката за публично-частното партньорство е изключително изгодна, защото Столичната община и гражданите ще получат имот, в който ще бъде разположена районната администрация. Това каза от своя страна и Вили Лилков от "Спаси София".

В доклада на вносителите е записано, че инвеститорът финансира проекта, а Общината получава част от изградената сграда за районната администрация, без финансов риск за общината. Имотът е в режим на съсобственост между Столичната община, общинското дружество „Софийски имоти“ и частен собственик.

Общината като съсобственик на имота ще получи много добро обезщетение, ще се оформи т.нар. вторичен градски център, заложен в Общия устройствен план, каза Лилков. Там ще има спортна зала и културен център. Лилков каза, че съобразно приетото градоустройство, което е с допустими параметри и е влязло в сила, строителството би трябвало да се изпълни.

Ако не се изпълни в момента, вероятно ще трябва да чакаме десетина години и този имот да пустее, каза общинският съветник. Другите собственици могат да предприемат действия по съответния ред и да принудят да бъде изпълнено това строителство, което е предвидено по общия устройствен план, каза още общинският съветник. По думите му, ако трябва да се търси вина, че има такива параметри на застояване на това място, то тя е в предишни общински съвети и други управления на Общината.

Припомняме, че във вторник вечерта пред сградата на общинската администрация в столичния район "Младост" се проведе протест срещу плановете да се изгради нова огромна сграда до метростанцията на бул. "Александър Малинов". На 30 април Столичният общински съвет одобри учредяване на право на строеж за 75-метрова сграда на бул. „Александър Малинов“ в София. Предложението беше подкрепено от съветници на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, „Синя София“ и независими. По приетия вариант общината, която държи 92% от терена, ще получи 30% от бъдещата сграда като обезщетение.