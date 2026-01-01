Палестинците в Западния бряг и в централната част на Газа ще отидат до урните за общински избори – първото гласуване след войната в Газа, което се отличава с ограничен избор на кандидати и широко разпространено разочарование.

Според Централната избирателна комисия в Рамала близо 1,5 милиона души са регистрирани да гласуват в окупирания от Израел Западен бряг, както и 70 000 души в района на Дейр ел-Балах в Газа.

Повечето избирателни листи са свързани със светско-националистическата партия „Фатах“ на президента Махмуд Абас или се явяват като независими, предаде АФП

Няма листи, свързани с главния съперник на „Фатах“ – Хамас, която контролира близо половината от Ивицата Газа.

В повечето градове подкрепяните от „Фатах“ листи ще се състезават срещу независими листи, оглавявани от кандидати от фракции като Народния фронт за освобождение на Палестина (марксистко-ленинистки).

Махмуд Бадер, бизнесмен от град Тулкарм в северната част на Западния бряг, където два съседни бежански лагера са под израелски военен контрол от повече от година, заяви, че ще гласува, въпреки че има малка надежда за значими промени.

„Дали кандидатите са независими или партийни, това няма значение и няма да има ефект или полза за града. (Израелската) окупация е тази, която управлява Тулкарм. Това ще бъде само имидж, показан на международните медии – сякаш имаме избори, държава или независимост“, каза той пред АФП.

В много градове, включително Наблус и Рамала, седалището на Палестинската автономия, е подаден само един списък, което означава, че той печели автоматично, без да е необходимо гласуване.

Изборните секции в Западния бряг ще бъдат отворени от 7:00 ч. до 19:00 ч., докато в Дейр ал-Балах изборните секции ще затворят в 17:00 ч., за да се улесни преброяването при дневна светлина поради липсата на електроенергия в опустошената от войната ивица, съобщи избирателната комисия.

Координаторът на ООН Рамиз Алакбаров похвали комисията за организирането на „достоверен процес“. „Изборите в събота представляват важна възможност за палестинците да упражнят своите демократични права по време на изключително труден период“, заяви Алакбаров.