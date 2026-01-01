Кандидатът за депутат Манол Пейков от коалицията Продължаваме промяната – Демократична България (ПП-ДБ) няма да бъде част от 52-ото Народно събрание. Това става ясно от публикация на лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, в която посочва от кой избирателен район ще влезе в новия парламент.

Избрах да стана депутат от Пловдив, пише Василев. "Като уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и ми гласуваха лично доверие с над 5000 преференции, избрах да стана депутат от Пловдив".

По думите на Василев „Да, България“ и ДСБ не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента.

"Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от „Демократична България“. Не е моя работа като лидер на „Продължаваме Промяната“ да избирам между техните кандидати", коментира той.

Последните няколко дни станахме свидетели на грозни изказвания и нападки по този казус. В „Продължаваме Промяната“ винаги сме вярвали, че правилното и достойно поведение е това, демонстрирано от доцент Васил Пандов, заключи той.