Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира спора около това дали Манол Пейков може да остане извън парламента, ако той самият влезе като депутат от Пловдив.

Василев заяви, че е готов да стане народен представител от Хасково, ако това бъде поискано от "Да, България" и ДСБ, които са част от коалицията "Демократична България". По думите му темата се преекспонира и представлява „буря в чаша вода“.

Ако обаче Василев избере да влезе от Хасково, това отново би засегнало представител на ДБ – втория в листата Владислав Панев.

Така формацията ще трябва да направи избор между Манол Пейков и Владислав Панев, който е бивш съпредседател на "Зелените" и бивш народен представител. Василев написа:

"С изумление и малко тъга наблюдавам бурята в чаша вода по повод Манол Пейков.

1. Манол Пейков беше поставен на избираемото второ място в листите. Изместен е на трето от друг кандидат на “Да България”. Тази гражданска активност може само да ни радва.

2. Личните ми преференции в Пловдив са 5 126. Повече от преференциите на двамата кандидати на “Да България”, взети заедно и повече от личните ми преференции в Хасково.

3. Тъй като, както и Божидар Божанов каза вчера, няма никакви предварителни договорки, нормално и уважително към избирателите е да вляза от избирателния район, където имам повече преференции.

Въпреки това, понеже става дума за двама кандидати на “Демократична България”, ако колегите от “Да България” и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение.

Винаги в “Продължаваме Промяната” сме били фокусирани върху привличането на повече избиратели, симпатизанти и членове, а не върху това как да спънем другарчето. Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза. Имаме много по-големи и отговорни задачи. И те могат да бъдат решени само от истински отбор"

До ситуацията се стигна след резултатите в Пловдив, където вторият в листата Манол Пейков получава 2232 преференции, а осмият Чило Попов събира 2803 гласа. По време на кампанията самият Пейков подкрепяше личната кампания на Попов.