Съпредседателите на ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че е ясно, че в прокуратурата има престъпник с прякор "Картофа" и е давал фалшиви показания срещу главния секретар.

"Очевидно е моделът "Пеевски-Борисов" продължава да функционира и търси своето място. Прокуратурата се използва за пореден път, факт е, че Кандев, заедно с Дечев и премиера Гюров гарантираха честните избори в България, сега се опитват да отвърнат, недопустимо е срещу вътрешния министър да се съчиняват разпити", обясни Мирчев.

Те съобщиха още, че са внесли сигнал в прокуратурата заради нередности във ВАС. "Бившият шеф на ВАС Чолаков, в разговор с брокер по дела за решаване във ВАС, са разговаряли за получаване на подкуп за стотици хиляди. Това трябва да бъде разследвано веднага от прокуратурата", каза Мирчев.

Божанов коментира трусовете в коалицията ПП-ДБ. "Имахме заседание на Националния съвет, който взе решение, че на база изборните резултати можем да направим оценка, че работата на коалицията има своите дефицити, те са в много аспекти, трябва да бъдат взети мерки, за да може нашият субект да бъде припознат от българите като алтернатива на модела, който се разгражда", обясни Божанов.

Той допълни, че от ДБ са настояли да се подпише коалиционно споразумение, каквото до момента няма и което ще уреди работата на парламентарната група.

Те бяха запитани още ли стои на дневен ред казусът "Манол Пейков". "Няма такъв казус "Манол Пейков", тъй като тези решения при нас традиционно се взимат от органите на партиите, Националните съвети на партиите решават, когато едно лице е избрано за депута от два района, взимат решение от кой район да влезе самият депутат", обясни Мирчев.

Божанов призова симпатизантите във Фейсбук да са по-спокойни по казуса. Те бяха запитани дали Манол Пейков ще бъде депутат в следващия парламент. "Органите на партиите взимат тези решения, срокът е до днес в 19 часа, така че съвсем скоро ще има отговор", обясни Божанов.

Те бяха запитани как ще коментират казаното от "Възраждане", че първата им работа в парламента ще бъде да поискат спиране на помощта за Украйна.

"Всичко, което България е изпратила на Украйна, е било заплатено от различни държави или фондове, много трудно можем да говорим за помощ от България към Украйна, по-скоро е обратното, защото Украйна е инвестирала огромни суми в българската икономика", обясни Мирчев.

Те бяха запитани за търсенето на обща кандидатура за президентските избори дали включва само коалицията. "ГЕРБ не е партия "център дясно", може би сте пропуснали последното управление на ГЕРБ, там нямаше нито една дясна политика, всичките й политики бяха леви", каза Мирчев.