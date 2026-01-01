Американските актьори Майкъл Б. Джордан и Остин Бътлър ще поемат главните роли в планираното кинематографично рестартиране на култовия сериал „Маями вайс“, предаде ДПА.

Планира се филмът, озаглавен Miami Vice '85 („Маями вайс '85“) и режисиран от американеца Джоузеф Косински („Топ Гън: Маверик“, „Ф1“), да излезе на екраните през август 2027 г., посочват от „Юнивърсал Пикчърс“.

Екшън сериалът „Маями вайс“ с участието на детективите Джеймс „Сони“ Крокет (Дон Джонсън) и Рикардо Тъбс (Филип Майкъл Томас), които проследява историята на гангстери в Маями, беше огромен хит през 80-те години на миналия век, припомня ДПА. Неговите запазени марки са остроумните закачки и сексапилът на главните актьори. Сериалът се излъчва в САЩ от 1984 до 1989 г. и е популярен и в немскоезичните страни от 1986 г. нататък.

През март Джордан спечели награда „Оскар“ за най-добър актьор за двойната си роля във вампирската драма „Грешници“. Бътлър спечели една номинация за Оскар през 2023 г. за превъплъщението си в музикалната легенда Елвис Пресли, Кралят на рокендрола, в биографичния филм „Елвис“.

Пълнометражна версия на „Маями вайс“ излезе през 2006 г. с участието на Колин Фарел и Джейми Фокс в главните роли. Майсторът на криминалната драма Майкъл Ман („Жега“, „Ферари“) придаде на филма по-заплашителен тон в сравнение с безгрижния стил на телевизионния сериал. Планираният римейк на филма - „Маями вайс '85“, има за цел да се върне по-близо до духа на сериалите от 80-те години на миналия век, уточнява още ДПА.