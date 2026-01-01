"Европа може би трябва да спре с прекалено помпозните конференции" и да започне да действа, заяви днес министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от ДПА и Пи Ей Мидия.

Говорейки в Пентагона пред репортери, Хегсет разкритикува реакцията на Великобритания и други държави във връзка с кризата в Ормузкия проток. Той нарече "глупави" мерките, предприети от Обединеното кралство и Франция с цел да се гарантира бъдещата сигурност на ключовия морски път в Залива.

Хегсет заяви, че САЩ заслужават съюзници, "които са лоялни" и разбират, че партньорството изисква съвместни усилия.

Коментарите му идват на фона на влошаването на трансатлантическите отношения след съобщения, че САЩ може да преразгледа позицията си във връзка с претенциите на Великобритания към Фолклендските острови като наказание за липсата на подкрепа от страна на британския министър-председател Киър Стармър за войната в Иран, отбелязва ДПА.

Ормузкия проток - основен маршрут за доставки на петрол и природен газ, беше отворен преди САЩ и Израел да нанесат удари срещу Иран. В отговор Техеран на практика блокира търговското корабоплаване през жизненоважния морски път.

И макар президентът на САЩ Доналд Тръмп да удължи нестабилното споразумение за прекратяване на огъня, Ормузкия проток остава гореща точка, като и САЩ, и Иран налагат свои собствени блокади, което на де факто блокира преминаването на кораби и допълнително подхранва енергийната криза в световен мащаб, довела до значителен скок на цените.

Миналата седмица коалиция от държави проведе преговори в Париж и Лондон с цел да се създаде международна мисия, начело с Великобритания и Франция, за да се поддържа морския път отворен, след като конфликтът приключи.

Предоставяйки актуална информация за войната и продължаващата блокада на иранските пристанища на пресконференция във Вашингтон, Хегсет заяви: "Това не бива да бъде само борба, в която Америка се бори сама. Като страна ние почти не използване Ормузкия проток. Нашата енергия не преминава оттам, а ние разполагаме с изобилие от енергия."

"Европа и Азия се възползваха от нашата защита в продължение на десетилетия, но времето за безплатно ползване приключи. Америка и свободният свят заслужават съюзници, които са способни, лоялни и които разбират, че да бъдеш съюзник не е еднопосочна улица. Това е двупосочна улица".

"Ние разчитаме на Европа, но те се нуждаят от Ормузкия проток много повече от нас и може би е добре да спрат да говорят толкова много и да организират толкова помпозни конференции в Европа, а вместо това да се качат на лодка. Това е много повече "тяхната битка", отколкото нашата", подчерта Хегсет.

"Знам, че се водят много разговори. Видяхте, бих я нарекъл глупавата конференция в Европа миналата седмица, където се събраха и говориха за това да обсъдят дали в крайна сметка да направят нещо, когато нещата приключат ... Това не са сериозни усилия", заяви шефът на Пентагона. "Бихме приветствали сериозно европейско усилие да се направи нещо по отношение на този проток и този път, като се има предвид, че именно техните енергийни възможности са най-застрашени", добави той.

"Мисля, че това е сигнал за тревога. Това е сигнал за тревога за държавите по целия свят ... Или разполагаш с необходимите способности, или не. В противен случай си в ръцете на държава като Иран, а единствената държава, която може да направи нещо по въпроса, е армията на САЩ", отбеляза Хегсет.

На същия брифинг той заяви още, че Техеран има шанса да сключи "добра сделка" с Вашингтон.