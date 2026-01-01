Израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че е преминал лечение за рак на простатата, като за първи път публично призна за диагнозата, предаде Асошиейтед прес.

Той сподели, че преди около година и половина е претърпял операция на простатата. След това, преди два месеца и половина, лекарите му открили малък тумор и го лекували в болница "Хадаса" в Йерусалим чрез лъчетерапия. По онова време това не беше обявено.

"Поисках публичното огласяване да се отложи с два месеца, за да не става това в разгара на войната" срещу Иран и да се предотврати "още фалшива пропаганда срещу Израел", обясни 76-годишният Нетаняху.

Той заяви, че е здрав, и определи тумора като "дребен медицински проблем".

Здравословното състояние на Нетаняху беше предмет на спекулации през първите седмици на войната с Иран, като се разпространяваха, включително в иранските държавни медии, фалшиви изображения, създадени с изкуствен интелект, които намекваха, че той е починал.

Ахарон Поповцер, директор на отделението по онкология в болница "Хадаса", каза, че диагнозата на Нетаняху е била поставена на ранен етап и отбеляза, че ракът на простатата е често срещан при мъжете на неговата възраст.

"Въз основа на резултатите от тези изследвания можем да кажем, че заболяването е изчезнало", заяви той, като се позова на образни и кръвни изследвания.

Най-дълго управляващият премиер на Израел – който ръководи не само войната в Иран, но и конфликтите в Газа и Ливан – е бил критикуван в миналото, че не разкрива информация за здравето си, включително когато съобщи на обществеността, че му е поставен пейсмейкър за лечение на дългогодишно сърдечно заболяване, седмица след като припадна по време на публична проява.