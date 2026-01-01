Столичната община въвежда временна организация на движението в центъра на София на 25 и 26 април заради велопохода „Заедно“ и ремонт на трамвайния релсов път по бул. „Рожен“, като се очакват поетапни ограничения за автомобили и промени в градския транспорт.

От 10:30 часа на 25 април поетапно за осигуряване безопасността на колоездачната колона до приключване на събитието временно ще бъде спряно движението на пътни превозни средства поетапно по маршрут от кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“ по бул. „Патриарх Евтимий“ до Петте кьошета, надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Тодор Александров“, направо по бул. „Цар Освободител“, наляво по ул. „15 Ноември“, пл. „Свети Александър Невски“, надясно по ул. „Дунав“, надясно по ул. „Московска“.

Движението е ограничено на пл. „Гина Кунчева“ надясно по бул. „Васил Левски“, наляво по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, направо по бул. „Пенчо Славейков“, наляво по бул. „Витоша“ до входа на Южния парк, където е финалът.

От 9:00 часа до приключване на събитието на 25 април се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства по маршрута.

Велопоход „Заедно“ е организиран от Българската асоциация по хемофилия с цел да се даде гласност на проблемите на хората с наследствени нарушения на кръвосъсирването. Началото на велопохода е при пилоните на НДК, а крайната точка - Южният парк.

Временна организация на движението на обществения транспорт се въвежда в София на 25 и 26 април заради ремонт на релсов път по бул. „Рожен“ в участъка от река „Суходолска“ до трамвайно ухо „София север“, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

От 4:30 часа на 25 април до 18:00 часа на 26 април се променят маршрутите на част от трамвайните линии. Трамвайна линия №1 ще се движи с променен маршрут само в посока ж.к. „Иван Вазов“, като мотрисите ще се движат двупосочно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка между надлез „Надежда“ и ул. „Козлодуй“, като се закрива спирка „Централна автогара“ (код 2665) на ул. „Струга“. В същия период трамвайна линия №11 ще се движи от кв. „Княжево“ по обичайния си маршрут до транспортен подлез „Надежда“, след което ще продължава през подлеза по бул. „Княгиня Мария Луиза“ през Централна гара, по бул. „Христо Ботев“, ул. „Струга“ и отново по бул. „Княгиня Мария Луиза“, откъдето ще се движи двупосочно.

Трамвайна линия №12 ще се движи с променен маршрут и разписание през двата дни, като на 25 април ще обслужва участъка от площад „Журналист“ до гара „София север“, а на 26 април до 10:00 часа ще се движи до надлез „Надежда“ (депо „Банишора“), след което до 18:00 часа отново ще обслужва маршрута до гара „София север“.

На 26 април трамвайна линия №6 ще се движи до 12:00 часа по скъсен маршрут от ж.к. „Иван Вазов“ до надлез „Надежда“, а трамвайна линия №27 – до 10:00 часа от кв. „Манастирски ливади“ до същия участък.

За времето на ремонта се разкрива и временна автобусна линия №12ТМ с маршрут от Централна гара до кв. „Илиянци“, която ще се движи по бул. „Княгиня Мария Луиза“, надлез „Надежда“, бул. „Рожен“ и прилежащите улици в района. Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута, с изключение на спирка „Бул. „Княгиня Мария Луиза“ (код 2829) за линия №60.

След 18:00 часа на 26 април движението на всички линии ще бъде възстановено по обичайните им маршрути.

В края на миналата година беше отворен за движение новоизграденият участък от бул. „Рожен“.