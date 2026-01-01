Във Франция е открита 300-годишна цигулка „Страдивариус“, оценявана на 10 милиона долара. Тя била открадната от нацистите по време на Втората световна война.

Паскал Бернхайм, специалист по издирването на заграбени музикални инструменти, е убедена, че става дума именно за прочутата „Лаутербах“.

Подозренията ѝ тръгват от публикация в местен вестник, според която цигуларят Еманюел Копе е свирил на няколко старинни инструмента по време на музикална вечер с вино в Колмар, близо до германската граница.

Според изданието сред показаните инструменти имало цигулка, изработена от Антонио Страдивари през 1719 г.

„Напълно съм убедена, че това е „Лаутербах“, каза Бернхайм пред АФП.

Смята се, че инструментът е бил откраднат от музей във Варшава през 1944 г. от нацистки войници. След това следите му минават през Източна Германия по време на Студената война, а за последно е бил забелязан във Франция в началото на 90-те години.

Страдивари е изработил само девет цигулки през 1719 г., като две от тях се водят изчезнали - „Лаутербах“ и „Лаутеншлагер“. Според Бернхайм обаче показаният във Франция инструмент не може да е „Лаутеншлагер“, защото той е изработен с гръб от две части дърво, докато „Лаутербах“ е от една.

Френският експерт започнала собствено проучване и стигнала до извода, че преди Втората световна война инструментът е принадлежал на полския индустриалец Хенрик Громан, който преди смъртта си го е дарил на музей в Полша. Тя открила и негови наследници в Австрия и Аржентина.

Окончателно потвърждение за произхода на цигулката обаче все още няма. По думите на Бернхайм покойният британски лютиер Чарлз Биър е изследвал инструмента два пъти, а след това е бил направен и дендрохронологичен анализ на дървото.

Нито организаторът на събитието Еманюел Жегер, нито лютиерът Жан-Кристоф Граф са отговорили на запитване на АФП. Жегер обаче вече е отхвърлил твърденията на Бернхайм.

„Доколкото ми е известно, това не е откраднатата цигулка“, каза той пред френски вестник в четвъртък.

Според него инструментът, на който е било свирено в Колмар, е друга цигулка на Страдивари от 1719 г.

През февруари рядък „Страдивариус“ - „Йоахим-Ма“ - беше продаден на търг в Ню Йорк за 11,3 милиона долара. Рекордът обаче продължава да се държи от друг инструмент на Страдивари - „Лейди Блънт“, продаден през 2011 г. за 15,9 милиона долара.