Националният дворец на културата (НДК) извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност във връзка с инцидента, при който пострада 14-годишно момче. Това съобщиха от институцията в становище, изпратено до медиите.

Изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент. НДК оказва пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента, пише в позицията на НДК.

Външните пространства на сградата са проектирани и се поддържат в съответствие с действащите нормативни изисквания, включително тези, свързани с пожарна безопасност и евакуация. Служителите на НДК, съвместно с органите на реда, осъществяват регулярен контрол в района и предприемат действия при установяване на рисково поведение. До приключване на проверките и експертните оценки не може да бъде направено заключение относно причините за инцидента, както и да бъдат потвърдени различни твърдения, разпространявани в публичното пространство, посочват от НДК.

Тежък инцидент в центъра на София: Момче падна от сградата на НДК, с опасност за живота е

Пострадалото момче е в изключително тежко състояние. То е в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма, съобщиха от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“ в София.

Столичната община изрази съпричастност към пострадалото момче и неговото семейство след инцидента.

От общината подчертават, че към момента най-важното е детето да получи необходимата медицинска помощ.

В официална позиция се посочва, че инцидентът е възникнал на територията на Националния дворец на културата, където Столичната община няма преки правомощия по стопанисване и контрол на сградата и съоръженията.

Поради тази причина от институцията заявяват, че не могат да коментират причините за случилото се или евентуалната отговорност, преди да има становище на компетентните органи.

Столичната община информира, че оказва пълно съдействие на МВР, като записите от общинските камери, заснели инцидента, вече са предоставени на полицията.

Оттам призовават да не се разпространяват непроверени версии, докато тече разследването, и изразяват очакване компетентните институции да установят фактите възможно най-бързо.