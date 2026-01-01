Оградата около строежа на украинската корпорация КУБ в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от Регионалната дирекция по горите. Това установи проверка на място, въпреки че до късно снощи съоръжението все още е било на мястото си, предаде БНТ .

Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед.

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След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза.

Днес на място ще пристигнат министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев. Предвиждаше се, ако оградата не бъде премахната доброволно, Регионалната дирекция по горите да пристъпи към принудителното ѝ отстраняване.