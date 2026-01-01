Тази седмица Европейският съюз одобри заеми, еквивалентни на 105 милиарда долара, за да поддържа Киев на повърхността до края на следващата година, но официални лица предупредиха, че това може да не е достатъчно.

С Русия, решена да продължи 4-годишната си инвазия, докато не установи господство над съседката си, а Доналд Тръмп се дистанцира от Европа и се фокусира върху Близкия изток, Украйна се оказва зависима от ЕС, който традиционно избягва решителни действия, в борбата си за оцеляване, пише „Уол стрийт джърнъл“ (WSJ).

Одобрението на заема преди срещата на върха в Кипър, дълго блокиран от наскоро сваления унгарски премиер Виктор Орбан, беше нов знак за решителност и единство в рамките на блока. „За първи път от години няма руснаци в тази стая“, написа полският премиер Доналд Туск в социалните медии, очевидно визирайки Орбан, който поддържаше топли връзки с Москва, но не присъства на срещата на върха на ЕС след поражението на изборите.

Киев сега зависи от западните си съседи за бюджетна подкрепа и финансиране за покупки на оръжие, за да възпре огромната руска армия, се казва в статията. Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна заяви, че финансирането от ЕС може да тласне Русия към преговори. „Това означава, че не сме слаби и сме силни“, подчерта той. Заемът е резултат от неотдавнашни съобщения, че Украйна ще произвежда съвместно оръжия със съюзнически европейски държави, включително Германия, Дания, Норвегия и Обединеното кралство.