Съединените щати замразиха криптовалутни активи на стойност 344 милиона долара поради връзки с Иран.

Това съобщи министърът на финансите Скот Бесент, докато Вашингтон се стреми да засили натиска върху Техеран на фона на прекъсванията в енергоснабдяването, причинени от войната в Близкия изток.

Министерството на финансите „ще продължи систематично да ограничава способността на Техеран да генерира, прехвърля и репатрира средства“, обеща Бесент в X.

Той добави, че неговата агенция налага санкции върху „многобройни портфейли, свързани с Иран“, което води до замразяването на средства, предаде АФП.

Мярката идва в момент, когато американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се отправят на 25 април към Пакистан за нов кръг преговори с Иран за прекратяване на конфликта.

Войната започна след американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари, при които бяха убити висши фигури, включително върховният лидер Али Хаменей.

Американски служител заяви при условие за анонимност, че Вашингтон се насочва към както в типични средства за заобикаляне на санкциите, като фиктивни компании, така и в по-нови технологии, като дигитални активи.

Служителят добави, че Министерството на финансите води активен диалог с финансови институции, включително борси за дигитални активи.