Депутати от „Прогресивна България“ са внесли законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана, с които се предлага НСО - в пределите на своята компетентност – отново да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това показва справка на страницата на Народното събрание.

Използването на транспортни средства и водачи на НСО, при изградената и функционираща организация в службата, в значителна степен е гарант за техническото състояние на транспортните средства и моментното състояние, квалификацията и кондицията на водачите на МПС, предоставяни за транспорт и осигуряване на администрацията, се казва в мотивите на вносителите.

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На 3 октомври м.г. 51-ят парламент реши Националната служба за охрана да не осигурява транспортно дейността на администрацията на държавния глава. Изменението беше подкрепено от управляващите тогава ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“, както и от „ДПС-Ново начало“, и трима депутати, нечленуващи в парламентарна група. Вносител на законопроекта беше Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало“.

След гласуването на текстовете президентът Румен Радев (2017-2026 г.) заяви, че ще бъде солидарен с хората и ще пътува със своя личен автомобил, заради промените в закона, с който ги принуждават да вършат държавна работа с лични автомобили.

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С друга промяна в закона „Прогресивна България“ предвижда в Народното събрание да постъпват мотиви и информация за депутатите, които НСО охранява. От политическата сила смятат, че охраната от НСО не е привилегия, а инструмент за защита на националната сигурност, както и че посегателство срещу висши държавни длъжности може да засегне функционирането на държавата.

Те посочват също, че рискът за народните представители не съществува само при война или военно положение и че е необходимо да се запази възможността депутати да получават охрана и в мирно време при конкретна заплаха. Според тях парламентът трябва да има по-добър контрол върху тези решения, тъй като по закон вече упражнява контрол върху дейността на НСО.