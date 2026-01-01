На 14 юни , неделя, в няколко населени места в страната ще се проведат частични избори за кмет, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК) на страницата си във Фейсбук.

В следните населени места предстоят избори за:

► Кмет на кметство Чинтулово, община Сливен, област Сливен

► Кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

► Кмет на кметство Градище, община Левски, област Плевен

► Кмет на кметство Долище, община Кърджали, област Кърджали

► Кмет на кметство Дедино, община Ардино, област Кърджали

► Кмет на кметство Бата, община Поморие, област Бургас

► Кмет на кметство Бъдеще, община Стара Загора, област Стара Загора

► Кмет на кметство Орешник, община Тополовград, област Хасково

► Кмет на кметство Вратца, община Кюстендил, област Кюстендил

► Кмет на кметство Долна Диканя, община Радомир, област Перник

► Кмет на район Средец, община Столична, област София

► Кмет на кметство Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна

► Кмет на кметство Подайва, община Исперих, област Разград

На 15 май ЦИК определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, допуснати за участие в частичните избори.

На 9 юни парламентарните партии и коалиции представиха номинациите си за членове на ЦИК пред държавния глава Илияна Йотова на консултации в президентската институция. Предложените кандидати за състав на ЦИК ще бъдат изслушани при президента на 12 юни, петък.