Локомотив София представи новия си треньор - легендата Любослав Пенев. Ел Голеадор се завръща в професията, след като в последните месеци води битка с коварно заболяване, съобщава gong.bg

За последно - през 2024 г. една от най-големите фигури в историята на ЦСКА, водеше Локомотив Пловдив, след което стана ясен здравсловният му проблем. Той обаче показа здрав дух и се завръща в професията, което определено заслужава аплодисменти.

Любо Пенев е новият треньор на „Локомотив“ София

"В момента се чувствам добре, изследванията са добри. Това ми дава възможност да се върна към моето ежедневие. Вярвам, че с тази крачка ще се възстановяа напълно. Лечението продължава - все още никой не знае колко време ще продължи. Някои хора викат битка. Това е война. Но аз ще бъда крайният победител", започна Пенев.

"Темата е футбол. Всеки се променя с времето. Наблюдавал съм всичко в българсккия футбол. Днес започва и Световното първенство. Пак ще гледаме и анализираме", добави той.

"Аз не съм много по приказките. Не очаквайте да говорим за моето възстановяване. За мен се грижат отлични специалисти - в Германия и България, и им имам доверие. Няма мърдане, следвам всичко", каза още Ел Голеадор.

"Има малки детайли по моя екип, като скоро ще стане ясно всичко в сайта на клуба. Ще имам помощници, анализатори и т.н", добави Пенев.

"Собствениците на клуба ги интересува футбола. Те поискаха треньора Любослав Пенев и така стана контактът. Говорим от доста време, приятелски също - и станаха нещата. Има договори и започваме да работим. Имаме много добър синхрон, което ме радва. Мислим в една посока", заяви легендата.

"Винаги си поставям големи цели. След няколко дни започваме подготовка. Целите пред мен са много високи, аз съм много взискателен. Няколко от момчетата са работили с мен. Другите ще усетят какво искам от тях. Желая по-добри резултати от миналия сезон", каза Ел Голеадор.

"Баща ми и чичо ми са тръгнали от Локомотив. Тази връзка от днес се подновява. Дано имаме добри резултати", припомни Пенев.

"Радвам се, че разговорите преминаха много успешно. Аз имах спортно-технически претенции. Важно е да има баланс. А такъв има. Това е предпоставка за отлични резултати. Предстои ни подготовка, след това мачове. Мислех, че първенството ще започне по-късно, но за мен лично започва рано. Трябваше да е след 1 август, а в средата на юли ще са големи жеги. Аз обаче не взимам решенията", каза той.

"От понеделник започваме подготовка. В сряда пътуваме за Банско. Там имаме 3 контроли. След това ще имаме и четвърти мач, представяне на отбора на нашия стадион. В движение ще има неща, които ще променяме. Изисква се просто професионализъм и да печелим точки", добави Любо.

"Гласуват ми огромно доверие и аз няма да ги разочаровам. Много хора щяха да се чудят дали съм добре или не съм", продължи легендата.

"Терените ще бъдат перфектни. Работи се по тях. Плюсът е, че само ние ще играем там", добави Пенев.

"Грешки се допускат навсякъде. ВАР прави грешки и във водещите първенства. Хора сме, всеки може да обърка. Но нали за това е ВАР - да помогне. За да няма ощетявани. Ще видим това, което предстои. Ще има и нови правила. Трябва да помагаме на 22-ата на терена. Да има един спектактъл. Искам да играем добър футбол, рентабилен, смислен. Нека феновете да са доволни. Нали всичко е заради тях", припомни Любослав Пенев.

"Целта е по-напред от 8-ото място. Ще има конкуренция, изисквания и всеки трябва да изпълнява всичко по най-добрия начин. Няма да има кофморт", добави Пенев.

"Не знам кой ще стане световен шампион. Гледам футбола през друга призма. Интересно е. Има фаворити. За пръв път Световно първенство ще има 48 отбора. Това са интереси и финанси. За мен форматът трябва да е по-малък, само с най-добрите. Много натоварване е това за футболистите. Аз като бях национален селекционер играехме по 4-5 мача на година. А сега са 7-8 мача. Нагоре-надолу, някои отбори са като асансьор", каза Ел Голеадор.

"Имаме препоръки към директора на школата. И ние ще привлечем младоци. Ще имаме това правило предвид. Дори още повече млади футболисти ще искаме да играят, повече българи. Догодина сигурно ще приемат и правило за играч до 21 години. Това е крачка, но е къса крачка. Колкото по-малко българи играят, толкова по-лошо се отразява това на националния тим. Аз специално, харесвам да работя с млади футболисти.

Показал съм много млади играчи на българската публика. Много от тях са отишли в чужбина, били са национали. Трябва търпение. Защото, играч на 19, 20, дори до 23 години, те не са формирани футболисти. Дори до 25 години, бих казал. Приветствам това правило, дано се натисне да изпозлваме още повече българи, което е окей", завърши Любо Пенев.