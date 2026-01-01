Новите правила за миграцията влизат в сила от утре в ЕС и предвиждат подобряване на охраната на външните граници, справедливи условия за предоставяне на убежище и баланс между солидарност и отговорност, се посочва в съобщение на Европейската комисия, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Броят на незаконните преминавания през границите на ЕС е намалял с 55 на сто в сравнение с 2024 г., когато правилата бяха одобрени, отбелязва комисията. Промените включват въвеждането на изцяло електронни гранични проверки, ускорени процедури за одобрение или отказ на молби за престой и закрила, обособяване на миграционни центрове извън ЕС, общо признаване на издадените решения по въпросите на миграцията.

Предвижда се държавите от ЕС, засегнати по-слабо от миграционни потоци, или да приемат част от пристигналите мигранти в други страни, или да осигуряват за тях финансова подкрепа. В съобщението се посочва, че ЕК ще работи със страните, откъдето идват мигрантите, за ограничаване на потоците, като същевременно запази възможностите за привличане на чуждестранни таланти в полза на европейската икономика.