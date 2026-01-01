Британският министър на отбраната Джон Хийли подаде оставка, отправяйки остри критики към премиера Киър Стармър и правителството заради недостатъчното финансиране на отбраната на фона на нарастващите заплахи пред сигурността.

В писмо до премиера Хийли заявява, че не може да подкрепи Плана за инвестиции в отбраната, тъй като предвидените средства са „далеч от необходимото“ в настоящата международна обстановка.

Според него предложеният план предвижда увеличаване на военните разходи от 2,6% от БВП през следващата година до едва 2,68% през 2030 г., което не отговаря на необходимостта от ускорено повишаване на бойната готовност.

„Вие не успяхте, а Министерството на финансите не пожела да осигури ресурсите, от които страната се нуждае, за да се защити в този момент на нарастващи заплахи“, пише Хийли до Стармър и финансовия министър Рейчъл Рийвс.

Той предупреждава, че без допълнителни инвестиции ще бъде принуден да взема решения, които могат да намалят готовността на въоръжените сили, да увеличат риска за военнослужещите и да направят Великобритания по-малко сигурна.

„След като ясно заявих, че не мога да приема споразумение, което не осигурява на армията необходимите ресурси, не ми остава друг избор, освен да подам оставката си като министър на отбраната“, посочва той.

Оставката идва в момент на засилено напрежение в управляващата Лейбъристка партия и поставя под допълнителен натиск правителството на Стармър. Политически опоненти и част от депутатите определиха решението на Хийли като „принципна позиция“.

Бившият министър Том Тугендхат заяви, че писмото „ясно показва провала на администрацията“, като подчерта необходимостта Великобритания да увеличи отбранителните си способности в условията на растящи международни рискове.

Оставката на Хийли е сериозен удар за правителството, което се опитва да постигне баланс между бюджетната дисциплина и нарастващите разходи за сигурност и отбрана.