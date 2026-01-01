Прокуратурата води разследване във връзка със случай, при който на 10 юни в Кнежа мъж е теглил кучето си, вързано за кола.

Кучето е прегледано от ветеринарен лекар, като му е оказана нужната медицинска помощ. При прегледа не са установени травматични увреждания по животното.

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То е в добро здравословно състояние и за него се полагат нужните грижи. Установен е извършителят - 65-годишен мъж, собственик на кучето, съобщиха от обвинението.

Той е привлечен като обвиняем за това, че е извършил непристойни действия, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

Обвиняемият е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.