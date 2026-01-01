На 10.06.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем М. М. за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 12 Наказателния кодекс, а именно че на 09.06.2026 г., около 20:00 ч. в гр. София, ж.к. „Студентски град“, направил опит умишлено да убие Ж. В., като му нанесъл три удара с нож по тялото – един в областта на лявото слепоочие и две прободни рани в областта над десния бъбрек.

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Пострадалият е успял да избяга и му е оказана своевременна медицинска помощ. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като М. М. е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на наказание лишаване от свобода, което изтърпял на 6 януари 2026 г.

С постановление на наблюдаващия прокурор М. М. е задържан за срок до 72 часа.

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Досъдебното производство е образувано на 9 юни и се води от 07 РУ– СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои на 12 юни 2026 г. СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.