21-годишен мъж е задържан за 72 часа, след като намушка с нож друг мъж в София, съобщиха от Софийска районна прокуратура. Инцидентът е станал на 2 август около 21:00 ч. пред денонощен магазин.

Обвиняемият е нанесъл удар с нож в гърдите на пострадалия, причинявайки му средна телесна повреда - прободно-порезна рана на гръдната стена и отслабено дишане.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода".

Предвид предишни осъждания и опасността да се укрие или да извърши ново престъпление, прокуратурата е внесла искане в съда за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража".