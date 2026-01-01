На днешната среща със земеделския министър бяха казани конкретни търговски вериги, но не и имена на потърпевши производители. Това каза пред NOVA News Светлана Орманова, съветник в браншова камара „Плодове и зеленчуци”, по повод информацията за заплахи от търговски вериги към български производители.

„Това не е нещо, което се случва само в България, за съжаление и в Европейския съюз има такива сигнали”, каза тя и допълни, че производителите се страхуват, че след като премине еуфорията около този случай, няма да могат да продават своята продукция на съответните вериги.

„Адресирали сме писмото до премиера и до министъра на земеделието, но КЗК се сезира, така че те трябва да направят проверка. Има начин, дори без да се посочват конкретни имена, могат да бъдат проверени цени преди съответната кампания и след това. Да се види кои земеделски производители, които традиционно продават и оферират своите продукти всяка седмица във веригите, сега не са там и по каква причина”, обясни Орманова. По думите й земеделските производители са споделили, че са били притискани по телефона.

Инициативата „Кошница с грижа” сама по себе си е много добра стъпка и я приветстваме, каза още Светлана Орманова и допълни, че е необходимо заявката, че няма да бъдат ощетени земеделските производители, да се случи на практика.

След сигнали за натиск върху производители: Държавата проверява търговските вериги

Комуникацията с министър Абровски е прекрасна, взехме важни решения, започваме да работим по стратегически въпроси. Това съобщиха земеделски производители след среща в Министерството на земеделието и храните.

Очакванията са, че ще се работи по въпросите за напояването и работната сила. „Скоро, може би, ще има една изключително добра новина, която ще бъде прецедент за българското земеделие”, казапредседател на Браншова асоциация плодове и зеленчуци.

По отношение на сигнала, че две от търговските вериги са поискали от производителите намаляване на цените на продукцията с 15% само два дни след старта на инициативата „Кошница с грижа”, Цеков каза, че със сигнала се е злоупотребило. Той е категоричен, че няма политически уклон в това.

„Министър Абровски е много загрижен за ситуацията, защото това е изключителна инициатива”, коментира Цеков.

Той очаква, че съвсем скоро със законови промени ще бъде осветена хранителната верига и ще се види кой спекулира и кой не. „Положително за нас е, че вече са идентифицирани 33 нелоялни търговски практики, които ще бъдат осветлени и забранени”, казва Цеков. По думите му ще бъдат приети промени, които ще защитят земеделските производители.

Сред някои от тях все още имало страх, че след осветяването на този случай няма да могат да продават продукцията си по една или друга причина, обясни Цеков.

„Има явно много по-сериозен и нов подход от страна на министъра. Той е в много добра комуникация с търговските вериги и когато има такива ситуации, желае директно да му се обаждаме и да го информираме, за да могат тези проблеми да бъдат комуникирани и да не се продължава в такава посока", допълни той.