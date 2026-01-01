Експерти на РИОСВ-София извършиха две извънредни проверки за изпълнението на инвестиционно предложение „Модернизация на съществуващ влек в седалков лифт“ в землището на село Говедарци, община Самоков, съобщиха от МОСВ.

Първата проверка е извършена на 3 юни от експерти на инспекцията, а втората - на 9 юни, съвместно с представители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Регионална дирекция по горите-София и Дирекция „Национален парк Рила“.

Прокуратурата проверява сделка с горски терен край Синеморец за къмпинг на занижена цена

При проверките е установено, че на терена са започнали строително-монтажни дейности, включително премахване на съществуващи стълбове на влека, изграждане на нови изкопи и изпълнение на фундаментни работи.

МОСВ

При оглед на място е видно, че при реализацията на инвестиционното предложение не са спазени част от условията в решението за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Констатирано е разполагане на механизация извън сервитута на съществуващото трасе, както и извършване на дейности през размножителния период на птиците. Налице са и несъответствия между реално изпълняваните строителни дейности и параметрите на разгледаното инвестиционно предложение, включително промени във фундаментите на съоръжението и в местоположението на горната лифтова станция.

МОСВ

В резултат на тези констатирани нарушения РИОСВ ще предприеме административно наказателна процедура спрямо възложителя за неспазване на условията, поставени в решението за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОСВ

По време на съвместната проверка на 9 юни са установени и извършени изкопни работи на девет места по трасето на съоръжението. Данните от проверката са предоставени на компетентните институции за предприемане на действия съобразно техните правомощия.

Установиха незаконни водовземни съоръжения в „Баба Алино“ (СНИМКИ)

По информация на РДНСК - Софийска област, получена в екоинспекцията, в техен констативен акт е посочено, че е налице заповед за отмяна на разрешението за строеж, като са констатирани нарушения на нормативни разпоредби. Актът е основание за започване на административно производство по реда на Закона за устройство на територията за спиране на строежа.

МОСВ

Представители на Дирекция „Национален парк Рила“, участвали в проверката, са установили, че строителните дейности се извършват извън границите на парка и не представляват нарушение на режимите и нормите, действащи в защитената територия.

РИОСВ ще продължи да осъществява контрол по случая и ще следи за спазването на екологичното законодателство и условията в издадените административни актове.