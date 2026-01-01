Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши водещите лихвени проценти с 25 базисни пункта след края на двудневното си заседание по паричната политика във Франкфурт на Майн. Това е първа промяна на ставките на ЕЦБ от година, както и първо увеличение от септември 2023 г.

Водещите лихви на ЕЦБ - по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение, достигат съответно 2,25 на сто, 2,40 на сто и 2,65 на сто, като ще се прилагат от 17 юни.

Като мотиви за днешното повишаване на лихвените проценти от ЕЦБ изтъкват инфлационния натиск в еврозоната вследствие на рязкото поскъпване на енергията заради последствията от конфликта в Близкия изток. Продължаващият вече повече от три месеца конфликт на САЩ и Израел срещу Иран и иранските атаки срещу страни от региона блокираха доставките на енергоизточници и други суровини от Персийския залив. Това доведе до рязко покачване на цените на енергията по целия свят и в частност в еврозоната.

Ръководител в ЕЦБ: Трябва да повишим лихвите през юни дори ако има мирно споразумение с Иран

Днешното решение на банката беше широко очаквано от анализаторите, след като представители на институцията, участващи в определянето на паричната ѝ политика, декларираха по-рано готовност за вдигане на ставките.

Шокът при цените на петрола вследствие на войната в Иран и произтичащият от него инфлационен натиск вероятно скоро ще окажат пряко влияние и върху паричната политика на ЕЦБ, каза миналата седмица управителят на Австрийската национална банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Мартин Кохер.

Според него при непроменена ситуация в Близкия изток ще бъде трудно да се избегне повишение на лихвите. Той посочи, че е възможно банката да увеличи с четвърт процентен пункт лихвите на днешното заседание, но не изключи и по-сериозно повишение.

По-рано членът на Изпълнителния съвет на банката Изабел Шнабел заяви, че ЕЦБ трябва да повиши основните си лихви през юни, дори ако мирните преговори между САЩ и Иран доведат до мирно споразумение.

„Предвид мащаба и продължителността на сегашната криза, според мен вече не можем да си позволим да я пренебрегваме“, изтъкна Шнабел. „Към днешна гледна точка смятам, че през юни ще бъде необходимо повишение на лихвите“, посочи тя.

Междувременно и гуверньорът на германската централна банка „Бундесбанк“ (Bundesbank) Йоахим Нагел намекна за повишаване на лихви.

Нагел заяви, че властите „не могат да пренебрегнат високите цени на енергията“.

„Повишаването на лихвените ставки става все по-вероятно, освен ако ситуацията с инфлацията не се промени коренно“, смята управителят на „Бундесбанк“.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард подчерта миналия месец, че ситуацията с инфлацията трябва да бъде внимателно преценена, така че да не се действа нито преждевременно, нито твърде късно по отношение на лихвите. Тя обаче отказа да коментира дали ЕЦБ ще повиши лихвите, както очакват мнозина анализатори.

Гуверньорът на Българската народна банка (БНБ) и член на Управителния съвет на ЕЦБ Димитър Радев каза в края на май, че Франкфуртската парична институция не трябва да изчаква твърде дълго, за да реагира на последиците от войната в Иран.

„На този етап компромисът не е симетричен, когато има риск инфлационните очаквания да загубят стабилността си. Цената на закъснялото действие може да надхвърли цената на това да се действа малко по-рано“, посочи Радев.