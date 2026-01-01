Столичният общински съвет (СОС) одобри единодушно с 51 гласа „за“ доклада на заместник-кмета по „Околна среда“ инж. Николай Неделков за осигуряване на средства за 100 броя автономни камери за видеонаблюдение, които да осигурят денонощно наблюдение на терените, върху които има обзувани незаконни сметища. Решението е логично продължение на усилията на Неделков за борба с незаконните сметища , започнали още по време на мандата му като директор на Столичния инспекторат, пишат от СО.

„Благодаря на колегите за отговорното гласуване. С този доклад даваме път на качествената превенция, която винаги е по-добра от всяко ‘следварително’ действие“, заяви инж. Неделков след вота. По време на защитата пред съветниците той бе категоричен: „всеки глас против този доклад, що означава, че ще продължаваме да харчим едни пари, които излизат от джоба на софиянци за почистване на едни и същи нерегламентирани сметища“.

Разчистват незаконно сметище край Долни Богров – ще има видеонаблюдение

Данните в доклада сочат, че за периода април 2025 – май 2026 г. в София са локализирани 303 незаконни сметища. За тяхното почистване през последните две години Столична община е изразходвала над 1 200 000 лв., като средствата често са отивали за почистването на едни и същи терени, които се замърсяват повторно. Само през 2024 г. разходите за район „Нови Искър“ са 157 040 лв., за „Кремиковци“ – 100 632 лв., а за „Банкя“ – 99 912 лв.

Инвестицията в новата система предвижда разходи до 250 000 евро без ДДС. Важно е да се отбележи, че средствата са осигурени от целеви отчисления по чл. 64 от ЗУО и не натоварват общия бюджет на София.

Одобрените 100 нови системи са автономни соларни 4G камери, които предлагат решения на досегашните проблеми с контрола:

Без нужда от инфраструктура: Те не изискват захранване от мрежата или фиксиран интернет, което позволява поставянето им в периферни, труднодостъпни и слабо контролирани терени;

Изкуствен интелект (ИИ): Видеоинформацията ще се обработва чрез система с ИИ, която автоматично разпознава нарушенията и идентифицира моторни превозни средства.

Камерите работят и в тъмната част на денонощието и могат да бъдат премествани динамично според нуждите - когато един терен бъде освободен, отиват на следващата проблемна точка.

Над 150 тона отпадъци са извозени от незаконното сметище край Долни Богров (СНИМКИ)

Данните за нарушенията ще се изпращат директно към Столичния инспекторат.

Ефективността на модела вече е доказана – със само 7 пилотни камери за 4 месеца през тази година бяха установени 169 нарушения, съставени бяха 40 акта (АУАН), 8 фиша и бяха изпратени 100 покани за съставяне на актове.

„Превенцията винаги е по-добра от всяко лечение. А това поведение и това усещане за безнаказаност у нарушителите е диагноза за обществото ни, просто в случая лекарите сме ние, институциите, и задачата ни е да го прекъснем в зародиш.“, обобщи Николай Неделков. С днешното решение София вече разполага с инструмента, чрез който да гарантира, че веднъж почистените места ще останат чисти.