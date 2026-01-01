Над 150 тона отпадъци са извозени до момента от нерегламентираното сметище в землището на село Долни Богров, почистването продължава и в следващите дни, съобщи по време на брифинг Татяна Асенова, началник на отдел „Контрол по опазване на околната среда“ в Столичния инспекторат.

Асенова каза още, че, след като е възложено почистването на замърсените имоти, Столичният инспекторат и общинското дружество „Софекострой“ ЕАД са създали организация за обход на замърсените терени - общинска собственост, локализиране на местата, на които има изхвърлени различни видове отпадъци, а територията на двата имота е с площ над 13 декара.

Още в миналия петък започна почистването на първия имот, а в днешния ден продължава и почистването на втория имот, който реално се явява път, свързващ селата Долни Богров и Кривина, каза Асенова. Теренът се почиства със специализирана техника, а преди да бъдат качени в самите самосвали, отпадъците се разделят по видове, защото са разнородни - от събаряне на сгради, почистване на гаражи, тавани и мазета, и други производствени отпадъци, каза Асенова.

Тя допълни, че сигнали за нарушения получават всекидневно за различните райони на София и за всеки един се извършва проверка, установява се каква е собствеността на замърсения имот - частна, общинска или държавна, и се предприемат съответните действия, които са по нормативната уредба. Замърсяванията са стари, все още не можем да кажем кои са нарушителите, а сега с монтираното видеонаблюдение, първо ще установяваме дали са предимно от селото, или от близките села, отговори Асенова.

Разчистват незаконно сметище край Долни Богров – ще има видеонаблюдение

Тя заяви, че в района на общинските имоти е монтирано видеонаблюдение, което ще бъде следено и всички записи от установените нарушители ще бъдат предоставени на Столичния инспекторат за налагане на административно-наказателни мерки.

Зам.-кметът на Столичната община в направление “Околна среда“ инж. Николай Неделков припомни, че на 19 март е гласувано на второ четене в Народното събрание криминализиране на изхвърлянето на битови, строителни и други видове отпадъци, като земни маси в големи количества. Става въпрос за големи количества на еднократни изхвърляния, като тогава наказанията са до 15 хиляди евро санкция и до пет години затвор, когато бъдат установени нарушителите, каза Неделков. Той призова всички институции, които имат общо по случая, да обединят усилия и да работят заедно.

Видеонаблюдението е монтирано със соларно захранване, има, съответно, вече установени нарушители, които не изхвърлят малки количества отпадъци от разчистване на мазета, гаражи, апартаменти, едрогабаритни отпадъци, отпадъци от ремонт на санитарни помещения, но не изхвърлят големи количества от разрушаване на стари сгради, каза той. Инж. Неделков допълни, че в момента се работи по установяването - кой е собственик на буса, дали е юридическо, дали физическо лице.

След това ще се предприемат действия по реда на Закона за административните нарушения и наказания, съответно да бъде изпратена покана и да бъде санкциониран нарушителя, каза още Неделков.

Когато бъдат установени насипвания с големи камиони на строителни отпадъци, земни маси, битови отпадъци, тогава ще бъдат сезирани и останалите компетентни органи, уточни още зам.-кметът Неделков.

От дълги години забелязвам, че в района на езерата край село Долни Богров доста се изхвърлят битови и строителни отпадъци. Това става рано сутринта, когато повечето хора спят. Пускали сме доста жалби към институциите.

"Това, което искаме да се случи е да се почисти и да се вземат мерки да се запази чистотата", каза Андриан Булев, жител на селото. Според него видеонаблюдението и поставянето на табела с указания и посочена глоба за нарушителите ще има положителен ефект.

Столичната община започва незабавно разчистване на нерегламентирано сметище в землището край езерата на село Долни Богров, съобщиха от общинската администрация на 15 април.

По разпореждане на заместник-кмета по екология Николай Неделков общинското дружество „Софекострой“ ЕАД мобилизира техника и екипи за пълното извозване на отпадъците от общинските имоти, попадащи в защитената зона от европейската екологична мрежа „Натура 2000“, казаха от Общината тогава.