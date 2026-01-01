Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разпореди проверка по сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци край с. Долни Богров в район „Кремиковци“.

Според подателите на сигнала има замърсяване на водни обекти и прилежащи територии в защитена зона от европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Организирана е съвместна проверка на РИОСВ – София и районната администрация.

В хода на проверката са обходени посочените в сигнала терени – общинска публична собственост, разположени на територията на района. Установено е нерегламентирано замърсяване със строителни, едрогабаритни отпадъци и излезли от употреба гуми, което действително е в зона от „Натура 2000“. Замърсяването е констатирано от двете страни по цялото протежение на общински път, започващ от Ботевградско шосе (срещу бензиностанция „Еко“) в посока кариера „Кривина“.

Извършен е и оглед на водните обекти в близост до засегнатите терени, на чиято повърхност не бяха установени нерегламентирано изхвърлени отпадъци. По време на проверката не са установени лица или техника, извършващи дейности по замърсяване.

РИОСВ – София е издала предписание на кмета на Столична община да организира почистването на нерегламентираните сметища до 7 май 2026 г., както и да уведоми писмено инспекцията за предприетите действия. След този срок РИОСВ – София ще извърши проверка и в случай, че не е изпълнено предписанието, ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

Според Закона за управление на отпадъците кметът на общината носи отговорност за предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, както и за организиране на почистването на незаконни сметища. Кметът или оправомощено от него лице осъществява контрол върху дейностите по образуване, събиране, съхраняване, транспортиране и третиране на отпадъци, включително и по отношение на тяхното нерегламентирано изхвърляне.

От МОСВ посочват, че ведомството насърчава гражданите да подават сигнали при установяване на нередности, свързани с околната среда, като част от общите усилия за поддържане на чиста и здравословна жизнена среда.